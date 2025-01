Celebrazione in cattedrale con i vigili urbani per San Sebastiano

Questa mattina la città di Ragusa ha reso omaggio a *San Sebastiano*, patrono della Polizia Municipale, con una solenne celebrazione religiosa presso la *Cattedrale di San Giovanni Battista*. La cerimonia è stata presieduta da *monsignor Giuseppe La Placa*, vescovo della diocesi di Ragusa, che ha rivolto parole di incoraggiamento e una speciale benedizione agli agenti della Polizia Municipale, presenti in grande numero con i loro caratteristici caschi blu.

Alla celebrazione hanno partecipato i *sindaci e i rappresentanti delle giunte municipali* dei comuni del territorio, insieme ai vertici della Prefettura e delle forze dell’ordine. Un momento di condivisione che ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia Municipale nel garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nella comunità locale.

Monsignor La Placa ha ricordato la figura di San Sebastiano come esempio di fedeltà, coraggio e dedizione, qualità che riflettono l’impegno quotidiano degli agenti: *“San Sebastiano ci insegna che il servizio alla comunità richiede non solo professionalità, ma anche un cuore aperto alla giustizia e alla solidarietà”*.

La cerimonia è stata un’occasione per rafforzare il legame tra le istituzioni e la cittadinanza, rendendo omaggio a chi opera in prima linea per il bene comune. Un momento di fede e riconoscenza che ha riunito l’intera comunità ragusana in segno di vicinanza e gratitudine. foto di Salvo Bracchitta

[image: image.png]



