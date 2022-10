Carmen Dell’Orefice posa nuda a 91 anni

A 91 anni Carmen Dell’Orefice continua a stupire. La modella statunitense posa infatti nuda per la rivista New York la quale le ha dedicato un profilo assieme ad un’altra icona della moda, Beverly Johnson, 69 anni. Le due donne hanno parlato delle loro lunghe carriere e di come non lasciano che l’età detti legge sulle loro rispettive idee di bellezza.

“Si cresce ogni giorno – ha detto Dell’Orefice – e non siamo finiti fino al giorno in cui siamo finiti. Si impara qualcosa ogni giorno e si cambia di continuo come le lancette di un orologio”. Ha aggiunto che il tempo passa ma non si riesce a vedere le lancette che si muovono. “Ecco cosa accade agli esseri umani quotidianamente, sta tutto a come si gestisce e si accetta il cambiamento”.

Riguardo al suo nudo, la modella ha detto che si ‘tratta della percezioni di ciò che gli altri vedono’. “Siamo qui – spiega – accade una sinergia e la si esalta. E’ dove è la mente. La mente del fotografo è alta, non è spazzatura. E’ tutta una proiezione. Siamo tutti attori silenziosi, ecco di cosa si tratta alla fine”.