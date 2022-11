Brutto incidente a Vittoria: due auto si scontrano e poi vengono tamponate da un pullman

Un brutto incidente si è verificato intorno alle 11 a Vittoria, in via Generale Cascino. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate nei pressi del supermercato Lidl. Lo scontro è avvenuto tra una BMW e una Station Wagon.



Le due auto, sono state poi successivamente tamponate da un Pullman che passava dalla medesima strada. Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto, i cui rilievi sono stati affidati alla polizia municipale di Vittoria.

Tre i feriti, trasportati tutti dal 118 all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora. Solo in questi ultimi minuti, la circolazione stradale è tornata alla normalità.