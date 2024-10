Brucia in campagna rifiuti pericolosi, denunciato 44enne

In un’operazione volta a tutelare l’ambiente e la salute pubblica, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria (RG) ha denunciato un uomo di 44 anni per il reato di combustione illecita di rifiuti pericolosi. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per violazioni della normativa ambientale.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato una densa coltre di fumo provenire da un terreno privato situato nell’agro di Vittoria. Gli accertamenti immediati hanno permesso di sorprendere in flagrante il responsabile mentre bruciava rifiuti speciali in un fossato di smaltimento. Tra i materiali trovati in combustione, vi erano plastica, teli, tubi e rifiuti organici, causando un serio rischio per l’ambiente e la salute dei cittadini.

L’incendio, considerato pericoloso per i residenti vicini, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono stati prontamente allertati dagli agenti per fermare l’attività illecita.

L’operazione sottolinea l’importanza di interventi rapidi ed efficaci per contrastare i reati ambientali e proteggere la comunità dagli effetti nocivi di simili attività illegali. foto di repertorio

