Bonus affitti. Nei Comuni della provincia di Ragusa andranno a 962 famiglie a basso reddito

Consultabile sul sito della Regione Sicilia la graduatoria definitiva dei beneficiari del bonus che verrà erogato alle famiglie a basso reddito che vivono nell’isola e che sono alle prese con il pagamento delle spese dell’affitto delle abitazioni in cui vivono. Nei Comuni della provincia di Ragusa ad avere diritto al bonus sono in tutto 962 famiglie. La provincia di Palermo, invece, è destinataria del maggior numero di bonus che andranno a 8.902 famiglie; segue quella di Catania con 3.484 famiglie e di Messina con 2.028. Cala di molto il numero dei bonus che andranno nelle altre province dell’isola. Nei Comuni della provincia di Ragusa 962, in quella di Siracusa 990, in quella di Enna 145, in quella di Caltanissetta 273, in quella di Agrigento 611 ed in quella di Trapani 750 bonus per gli affitti. “Grazie al supporto del governo Meloni che ha aumentato la dotazione finanziaria di 4 milioni di euro rispetto allo scorso anno, quest’anno siamo riusciti ad erogare bonus per oltre 21 milioni di euro, sostenendo 17.953 famiglie – spiega l’Assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò – questa misura non solo fornisce un supporto vitale per chi è in difficoltà ma contribuisce anche a stimolare l’economia locale”. Per il Presidente Renato Schifani il suo governo continuerà a lavorare “perchè nessuna famiglia si senta abbandonata e per promuovere politiche che favoriscano l’inclusione ed il benessere sociale”.

La richiesta del bonus per coprire le spese degli affitti poteva essere avanzata da quelle famiglie con Isee non superiore a 15.600 euro. Firmati i decreti, le somme dovrebbero essere erogate entro la fine dell’anno alle famiglie che sono inserite nella graduatoria come beneficiarie del bonus.

