Birra e non solo: a Giarratana due giorni con Luppolandia - Ragusa Oggi

Birra e non solo: a Giarratana due giorni con Luppolandia

Due serate all’insegna del divertimento, della spensieratezza e della buona birra. Per non parlare della musica di richiamo che, infatti, ha fatto registrare un discreto numero di presenze nell’antico quartiere del Cuozzu, scenario suggestivo e incantevole per un evento estivo. E’ andata in archivio la manifestazione “Luppolandia – Il regno della birra” promossa a Giarratana venerdì e sabato scorsi dalla Puma Events con il patrocinio del Comune. Il concerto dei Fandango Ligabue Tribute Band nella corso della prima serata e quello dei Frijda durante il sabato ha consentito a tutti non solo di assaporare le birre proposte ma anche di essere piacevolmente intrattenuti da veri e propri istrioni della musica rock e non solo.

Inoltre, unita alla degustazione delle varie marche di birra, anche la possibilità, per chi ha partecipato, di avvalersi dell’area food che ha fatto sì che l’accoglienza avvenisse nella maniera più confortevole possibile. “Abbiamo fatto le ore piccole – sottolinea Giacomo Puma della Puma Events – per apprezzare al meglio il fresco che solo la Perla degli Iblei è in grado di garantire durante le calde sere estive. Subito dopo i concerti, poi, abbiamo dato spazio al dj set e quindi l’opportunità per tutti i presenti di godere al meglio di questo duplice appuntamento.

Ringrazio gli ospiti, i partecipanti alla due giorni e, naturalmente, tutti coloro che ci hanno collaborato per la piena riuscita dell’evento oltre all’amministrazione comunale che l’ha patrocinato. Abbiamo voluto fare in modo che Luppolandia si tenesse in una cornice unica e sono certo che ci saranno altre occasioni per valorizzare, attraverso iniziative di vario genere, la realtà comunale di Giarratana. Ci sono tutte le condizioni affinché ciò accada e noi ce la stiamo mettendo tutta lungo questa direzione”.