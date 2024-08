Beccate mentre s’introducevano in un appartamento a Ragusa: arrestate due donne provenienti dal campo nomadi di Catania

Due donne sono state arrestate dalla polizia a Ragusa mentre tentavano di introdursi in uno stabile nella zonadi via S. Aldisio. Le due donne, rispettivamente di 32 e 24 ammo provenivano dal campo nomadi di Catania.

L’arresto

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, durante la settimana di Ferragosto, quando una segnalazione di persone sospette è stata inviata alla Sala Operativa. Gli agenti intervenuti sul posto hanno identificato le due donne all’interno di un condominio. Una di loro è stata trovata in possesso di un pezzo di plastica comunemente utilizzato per forzare serrature, evidenziando l’intento di compiere un reato.

Ulteriori verifiche hanno rivelato che entrambe le donne erano già oggetto di un ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere per precedenti delitti. Dopo le procedure di rito, le donne sono state condotte alla Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza. La trentaduenne è stata inoltre denunciata per possesso ingiustificato di chiavi adulterine o grimaldelli. Infine, il Questore di Ragusa ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Ragusa e nelle sue frazioni per tre anni.

