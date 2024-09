Basket femminile – Pre season LBF A2 Techfind – Il saluto ai tifosi. Prima di campionato con ingresso gratuito

Con l’incontro tra tifosi e squadra al BAM di Ragusa, la Passalacqua Ragusa ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2024-2025. Gianstefano Passalacqua, main sponsor della squadra, ha sottolineato l’importanza del supporto dei tifosi, definendo l’acquisto dell’abbonamento “un atto di amore verso la città e la squadra”. L’obiettivo è vedere il PalaMinardi pieno di sostenitori, considerati il “sesto uomo in campo”. Per incentivare la partecipazione, sono state proposte tariffe accessibili:

Abbonamento stagionale : 30 euro (posto unico)

: 30 euro (posto unico) Abbonamento ridotto (Under 25) : 20 euro

: 20 euro Ingresso singolo : 10 euro

: 10 euro Ingresso ridotto (Under 25 e Over 60): 5 euro

L’abbonamento potrà essere sottoscritto fino alla fine di ottobre, mentre l’ingresso alla prima partita del campionato di A2 LBF Techfind, che si terrà il 6 ottobre alle ore 16.30 al PalaMinardi contro l’Alperia Basket Club Bolzano, sarà gratuito, in un’iniziativa chiamata “Orgoglio biancoverde”.

Nel frattempo, la squadra ha già dimostrato grande impegno nel precampionato, vincendo il Trofeo Siram Veolia a La Spezia e mostrando grinta e determinazione. La capitana Chiara Consolini, tornata con ambizione a Ragusa, ha dichiarato che il gruppo è già affiatato e sta lavorando duramente per prepararsi al meglio alla stagione, augurandosi un forte supporto da parte del pubblico.

L’inizio della nuova stagione promette emozioni e un forte legame tra la squadra e i tifosi, con l’obiettivo di replicare il successo degli anni passati.

