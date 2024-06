Barbara D’Urso a cena a Pozzallo

Barbara D’Urso a Pozzallo. Due sere fa, la celebre conduttrice è stata avvistata presso un noto ristorante del litorale pozzallese dove si è trattenuta con alcuni avventori. Accolta con molto affetto, Barbara D’Urso si è prestata volentieri a scattare qualche foto insieme ad alcuni ragazzi.

L’addio a Mediaset e le vacanze nel Val di Noto

Prima del suo addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha intrattenuto il pubblico pomeridiano di Canale 5 per anni. Poi, con l’arrivo di Piersilvio Berlusconi, ha detto addio alla rete, non senza polemiche. In questi giorni, Barbara D’Urso è stata avvistata a Noto e Marzamemi, dove ha sfoggiato un’ottima abbronzatura e una forma fisica invidiabile.

Barbara D’Urso era già stata avvistata lo scorso anno a Noto, luogo in cui torna spesso. Quest’anno, dopo essere stata avvistata a Favignana, la conduttrice ha deciso di concedersi un po’ di relax sul litorale sud della Sicilia. Due sere fa, la cena a Pozzallo.

