Avviato il monitoraggio delle acque superficiali del bacino portuale di Pozzallo. I lavori non saranno di intralcio al movimento interno ed esterno al porto

Procede a step l’attività di messa in sicurezza delle opere marittime del porto di Pozzallo. Uno di questi è il campionamento delle acque superficiali finalizzato ad accertare le matrici ambientali delle acque portuali. Sette in tutto le aree interne ed esterne al perimetro portuale che saranno sottoposte allo studio necessario per le opere marittime di messa in sicurezza attese in un secondo momento. Ad eseguire i lavori è una ditta specializzata in chimica applicata alla depurazione delle acque con sede a Menfi nell’Agrigentino. E’ stato il comune di Pozzallo, nello scorso mese di novembre, ad affidargli i lavori nell’ambito delle competenze che spettano all’ente locale in materia di conoscenza dello stato delle acque e della messa in sicurezza dell’intero bacino. Per eseguire i campionamenti all’interno del porto, la ditta incaricata sta lavorando in coordinamento sia con la sala operativa che con i piloti al fine di non intralciare od ostacolare le normali attività portuali durante le operazioni di rilievo. Operazioni di rilevazione che interessano l’intero specchio portuale comprese le banchine e che sono eseguiti con la motobarca “SR2499” di proprietà della Società “Hydrotech srl” di Siracusa.

Di sta operando anche nel tratto dell’imboccatura portuale e della diga di sottoflutto a protezione dei bacini commerciali e turistici.

Nel dettaglio l’attività di campionamento riguarda, quindi, sia il porto piccolo che il porto grande di Pozzallo oltre che lo specchio acqueo antistante il porto sia sul lato di levante che di quello di ponente. E’ una vasta area marina che, quotidianamente, è impegnata in manovre portuali di notevole spessore con grandi navi commerciali, con grossi motopesca e con unità navali da diporto. La messa in sicurezza del porto, il più grande per volume di movimentazione in tutta l’area costiera iblea, è fondamentale per garantire nella parte del porto piccolo l’attività della piccola marineria che, per lunghi periodi dell’anno, è impossibilitata alle operazioni di movimentazione al suo interno per i frequenti di insabbiamento dell’impianto.