Avviati i lavori di bonifica della Vallata Santa Domenica a Ragusa. Obiettivo: riportarla all’antico splendore

Un piano ambizioso: riportare la Vallata Santa Domenica al suo antico splendore, trasformandola in un parco accessibile e fruibile per i cittadini e i turisti. L’iniziativa non si limita solo alla valorizzazione estetica del luogo, ma include anche interventi di riparazione delle infrastrutture fognarie danneggiate e di pulizia dei rifiuti, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi.

GLI INTERVENTI

La decisione di sostituire gli alberi malati o inclinati e di rimuovere piante infestanti è cruciale per riportare la vegetazione alla sua forma originale e per garantire la sicurezza del parco. Inoltre, il recupero degli spazi storici come i carcare, gli orti, i sentieri e altri siti archeologici è un’impostazione lodevole che permetterà ai visitatori di immergersi nella storia e nella cultura della regione.

“Solo in poche giornate abbiamo già rimosso oltre 150 copertoni e non vi dico quanti rifiuti ricoperti interamente dalla vegetazione. I lavori permetteranno così di rendere di nuovo fruibile la Vallata, e dico “di nuovo” perché l’intervento guarda proprio alle foto e alle testimonianze che la raffigurano come un luogo verde ma anche accessibile, via di collegamento tra Centro e Ibla.

Secondo le indicazioni della Sovrintendenza e degli archeologi recupereremo inoltre gli spazi che furono carcare, orti, sentieri, necropoli, lavatoio, mulino”, dichiara il sindaco Peppe Cassì.

