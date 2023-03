Avviata un’altra ispezione al Comune di Vittoria

Di Francesca Cabibbo

La Regione siciliana avvia un’ispezione al comune di Vittoria. È la seconda decisa dall’Assessorato regionale Enti Locali dopo quella avviata nel settembre dello scorso anno e conclusa il 10 marzo scorso. L’ispettore regionale Francesco Riela chiese 90 giorno di proroga dopo i primi 60 a causa di alcuni ostacoli incontrati nel reperire i documenti e ha consegnato la relazione il 10 marzo scorso.

Quasi contemporaneamente, con data 16 marzo 2023, è partita la nuova ispezione di cui è stato incaricato nuovamente lo stesso Riela, insieme al funzionario regionale Antonio Sajeva. Il provvedimento è stato firmato dal dirigente regionale Salvatore Taormina.

ANCORA UN ALTRO ACCERTAMENTO



Un altro accertamento è stato affidato al funzionario regionale Giovanni Cocco e dovrà riguardare la richiesta di chiarimenti fatta a tutti i comuni iblei circa la nomina di Franco Poidomani quale amministratore unico della Società Iblea Acquee Spa, tranne Pozzallo e Vittoria. E per questi comuni la regione ha disposto un accertamento affidato appunto a Giovanni Cocco. Per l’accertamento è stato affidato un termine di 20 giorni.

Tornando alla nomina dei due funzionari regionali, essi dovranno fare luce su alcune presunte irregolarità che sono state segnalate con diverse lettere alla Regione e anche con richieste da parte di consiglieri comunali.

All’esame di Sajeva e Riela ci sono alcune determine di incarico dirigenziale per primo l’incarico al dirigente della Polizia municipale Gaetano Piscopo (deciso con determina del sindaco Francesco Aiello il 29 dicembre 2022), ma anche l’incarico a dirigente dello Sviluppo Economico dell’avvocato Giacomo Cascio (poi transitato all’Avvocatura), il conferimento di “posizione organizzativa” ad alcuni funzionari, il conferimento di incarico legale all’avvocato Carmelo Di Paola, presunte violazione del codice dei contratti pubblici con alcune proroghe per l’affidamento dei servizi di accoglienza Sprar (senza aver effettuato finora alcuna gara ma con varie proroghe). Altre violazioni riguarderebbero il nuovo organigramma dell’ente, con la creazione del servizio di Consulenza legale (di fatto sovrapponibile all’Avvocatura) e infine alcune violazioni nella gestione del verde pubblico.



Altre presunte violazioni di legge, che i due funzionari regionali dovranno accertare, sarebbero quelle contenute in alcune delibere degli ultimi mesi: delibere 2355, 2735, 3022 del 2022 e 465 del 2023 per verificare “probabili diffuse violazioni di legge del comune di Vittoria”.

Nessun commento ufficiale da Palazzo Iacono, sede del comune di Vittoria. Sui social alcuni commenti dai toni alti del sindaco Francesco Aiello. Senza alcun riferimento specifico ad alcun provvedimento, il primo cittadino afferma: “Dopo la mia relazione di fine anno, che gli ha messo il pepe addosso, tentano la qualunque per destabilizzare il Comune. Complici di affarismo e malefatte. Ogni giorno un attacco. I compari si richiamano a vicenda. Tentano di condizionarci”.