Avimecc Volley vince al PalaRizza contro Marcianise

Marcianise non ha tuttavia demeritato, anzi in qualche frangente ha messo in difficoltà la formazione modicana che dopo aver preso le misure, sotto la sapiente regia di Pedro Putini ha sciorinato sprazzi di pallavolo di alto livello che ha riscosso gli applausi scroscianti del numeroso pubblico presente in tribuna nonostante si giocasse di mercoledì.

Modica inizia con il freno a mano tirato, e Marcianise ne approfitta per mettere il muso avanti nel punteggio (7/8), ma appena i “Galletti”, trovano il ritmo giusto tutto diventa più semplice. A metà frazione, infatti, Princi e compagni operano il sorpasso (16/15) e lo mantengono anche nelle fasi cruciali del match (21/20) quando non si lasciano irretire dalla reazione casertana e con l'attacco vincente di Ismael Princi chiudono il parziale d'apertura 25/22 in 26'.

Al cambio di campo Marcianise si porta avanti di 2 punti (6/8), ma la reazione ospite, non intimorisce i padroni di casa che prima fanno sentire il fiato sul collo (15/16) ai loro avversari, e poi con un break di 6/3 operano il sorpasso (21/19) per poi chiudere il parziale a proprio favore con il muro “griffato” Riccardo Capelli che fa 25/21 in 30' che vale il 2 – 0 Modica.

Marcianise accusa il colpo e nel terzo set Modica allunga immediatamente (8/4) indirizzando la partita verso il successo pieno. Sul punteggio di 11/4, Modica ha un leggero calo di concentrazione che permette a Marcianise di portarsi fino a – 3 (11/8). D'Amico chiama il discrezionale e catechizza i suoi atleti che al ritorno in campo alzano nuovamente il ritmo di gioco e la concentrazione allungando fino al 21/17. A chiudere definitivamente i conti e a regalare il punto del successo pieno ci pensa Francisco Ruiz con l'errore in battuta che vale il 25/20 in 29' e il 3 – 0 che fa esplodere di gioia il “PalaRizza”.