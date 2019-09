AUTONOMIA, TOTI "SE SARÀ NECESSARIO LA LIGURIA FARÀ IL REFERENDUM" - Ragusa Oggi

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “La Regione Liguria è pronta a fare un referendum sull’autonomia se dovesse servire, anche se la proposta e’ passata all’unanimità in Consiglio regionale e non ce ne sarebbe bisogno”. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti, che a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio ha aggiunto: “Siccome il percorso e’ avviato e nessun gruppo politico si è opposto, noi andremo avanti così. Se dovesse servire siamo pronti anche a farlo ma se si possono risparmiare i soldi dei cittadini è meglio”. Il timore di Toti è che il governo non spingerà molto nella direzione dell’autonomia: “mi auguro che questo governo sappia riprendere in mano il dossier ma le condizioni politiche non mi pare siano modificate – ha aggiunto -. Credo che di autonomia se ne sia parlato fin troppo, oggi questo paese ha bisogno di una profonda revisione del suo assetto, non come la finta abolizione delle province”.

(ITALPRESS).