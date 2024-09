Autoarticolato si ribalta sulla Sp. 5 in direzione aeroporto: ferito il conducente

Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 8.30 sulla Sp. 5, a Roccazzo (territorio di Chiaramonte) in direzione aeroporto. Per cause in fase di accertamento un autoarticolato che trasportava imballaggi in cartone si è ribaltato lungo la carreggiata. Ferito il conducente, un uomo di 38 anni, per fortuna sembra in modo lieve, che è stato portato all’ospedale Guzzardi di Vittoria per le cure del caso.

Incidente autonomo

L’incidente sarebbe stato autonomo. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Chiaramonte, che ha chiuso la Sp. 5 in direzione aeroporto in entrambe le carreggiate. Intervenuta anche la Polizia Stradale di Ragusa, i vigili del fuoco e il personale del 118. Al momento, la strada risulta ancora bloccata in attesa delle gru che sposterano il mezzo.

