Atti vandalici e furto al Castello Enriquez di Vittoria. Per sindaco Aiello “Municipio sotto attacco”

Atti vandalici nella notte a Vittoria. Ignoti vandali hanno danneggiato il portone d’ingresso del Castello Enriquez, nella piazza omonima, che è sede del Museo civico polivalente, e i portoni laterali del palazzo municipale. I vandali hanno divelto le lastre di ferro saldate al portone.

Gli episodi sono stati scoperti questa mattina dai dipendenti del comune, al momento dell’apertura degli uffici di Palazzo Iacono. Nella zona, per il momento, le telecamere di videosorveglianza non sono funzionanti. Ad effettuare i rilievi sono stati i vigili urbani.

Il sindaco Aiello: “Attacco a me e all’opera di risanamento della città”

Il sindaco Francesco Aiello ha commentato l’episodio parlando di “un eccesso di aggressività” che si registra nella città ed ha posto i temi della sicurezza e della legalità, che vanno di pari passo con l’esigenza di combattere lo spaccio, l’abuso di alcool ed altro. Aiello ritiene che gli atti vandalici siano un attacco alla sua persona, ma soprattutto al lavoro avviato per il risanamento della città. Questo cambiamento irrita – ha detto – Sto scoperchiando tante cose sepolte. Dobbiamo riportare ordine, tranquillità, serenità, pulizia. Questo sindaco sta rompendo le scatole. L’attacco diretto al sindaco è una moda. Queste cose non possono passare. Altrimenti questa città non avrebbe scampo. Vittoria deve liberarsi da questi fatti negativi. Queste minacce non passeranno”.