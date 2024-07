Atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale: straniero ubriaco si denuda a Marina di Ragusa

Ha deciso di denudarsi. Lo ha fatto appoggiandosi ad un albero nella piazzetta del porto di Marina di Ragusa nella notte tra venerdì e sabato; una sorta di distintivo appeso al petto. Quarantotto anni, straniero. E davanti ad un uomo probabilmente in difficoltà e non lucido, uno stuolo di ragazzini che lo riprendeva e lo incitava. E’intervenuta la polizia che con non poche difficoltà è riuscita a contenere e a fare ricomporre l’uomo che successivamente, in una delirante diretta via social, ha sostenuto avere un seguito milionario di followers.

L’intervento della polizia

Circondato dagli agenti di polizia, il cui comportamento è stato irreprensibile, ha cercato in tutti i modi di provocarne la reazione; “Se mi spingi ti ammazzo qui subito. Sono pronto ad ammazzarti. Tirate fuori le armi. Prima voi”, senza che vi fosse alcun comportamento aggressivo da parte delle forze dell’ordine, anzi. Una serie di profili fake, forse, in cui sosterrebbe di essere un manager della silicon valley, a capo di una azienda che produce soluzioni tecnologiche per il business, vedovo, con oltre una decina di anni di militanza nella marina militare statunitense.

Ma cosa sia invenzione e cosa realtà, non è dato sapere così come resta una domanda: cosa ha provocato o cosa intendesse dimostrare con il suo gesto. Intanto è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. La situazione ad un certo momento sembrava stesse per degenerare per le intemperanze dell’uomo; è stato estratto il teser che ha avuto fortunatamente un effetto deterrente, dopo decine di richieste di calmarsi. Bloccato e immobilizzato, è stato accompagnato in sicurezza in questura dove ha smaltito una potente sbornia.

