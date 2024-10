Attese lunghissime anche per le urgenze: dieci mesi per una colonscopia

Il diritto alla salute si perde a causa delle lunghe attese. E’ quanto denunciato dal Comitato Civico art. 32, che raccoglie tutte le segnalazioni da parte degli utenti dei disservizi in tema “salute” in provincia di Ragusa. E’ quanto accaduto ad un paziete. Il sistema sanitario ha dimostrato una forte discrepanza tra l’urgenza prescritta e la realtà della prenotazione, creando una situazione insostenibile per il paziente. Il medico, riconoscendo la necessità di una diagnosi tempestiva per possibili condizioni serie, ha prescritto una colonscopia da eseguire entro 10 giorni.

Dieci mesi per una colonscopia urgente

Tuttavia, il sistema ha proposto una data a quasi 10 mesi di distanza, ovvero il 19 agosto 2025, violando apertamente quanto stabilito dal Decreto Legislativo 124/1998, che regola i tempi massimi di attesa per le prestazioni sanitarie.

Un episodio evidenzia un grave problema nel sistema di prenotazione e gestione delle emergenze sanitarie, causando non solo ritardi, ma anche possibili conseguenze negative sulla salute del paziente, che in questo caso potrebbe vedere un aggravarsi delle sue condizioni a causa del ritardo nella diagnosi.

La salute dei cittadini non può essere messa in secondo piano per cause amministrative o organizzative.

