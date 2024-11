Attentato incendiario a Comiso: esplosione nella notte in un’agenzia di pompe funebri

Esplosione in un’agenzia di pompe funebri a Comiso. Poco dopo le 3 del mattino, un boato ha squarciato il silenzio della notte, con una violenta esplosione nella sede dell’agenzia Giudice, in via Attilio Regolo, non distante dal commissariato di Polizia.

Le fiamme hanno subito avvolto i locali al piano terra, dove si trova l’agenzia e hanno danneggiato anche le abitazioni vicine. Moltissime persone sono state svegliate nel cuore della notte e si sono riversate in strada. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dalla Polizia.

I danneggiamenti e gli attentati alle agenzie di pompe funebri sono un fenomeno purtroppo non nuovo a Comiso. Numerosi episodi si sono verificati negli anni precedenti, fin dalla fine degli anni 90.

