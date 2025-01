ASP Ragusa: in arrivo cinque nuovi anestesisti

L’ASP di Ragusa si prepara ad accogliere cinque nuovi medici anestesisti, frutto di un concorso a tempo indeterminato concluso a novembre e dell’inserimento dell’Azienda nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore.

Dal 1° febbraio e dal 1° marzo entreranno in servizio due medici specializzati vincitori di concorso. Entro febbraio, grazie alla convenzione con la Libera Università Kore di Enna, arriveranno tre medici specializzandi al quarto e quinto anno.

Un potenziamento strategico per l’Ospedale “Giovanni Paolo II”



L’Unità Operativa Complessa diretta dal prof. Massimiliano Sorbello diventa così sede di tirocinio teorico-pratico, facilitando l’inserimento di nuove risorse. Già nelle scorse settimane erano stati reclutati altri quattro medici specializzandi in Anestesia e Rianimazione.

Per contrastare la carenza di personale, l’Asp di Ragusa ha rinnovato le convenzioni con l’Azienda Cannizzaro e il Policlinico di Catania per garantire la presenza di anestesisti nelle sedute operatorie.

Inoltre, sono stati conferiti incarichi libero-professionali, anche a medici in quiescenza, per un massimo di 38 ore settimanali.

