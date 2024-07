Asp e Emergency insieme per apertura due ambulatori a Marina di Acate per persone bisognose

Nel pomeriggio di oggi, presso la Prefettura, è stato siglato un significativo accordo di collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) ed EMERGENCY. Alla presenza del Prefetto Giuseppe Ranieri, il Direttore Generale dell’ASP, dott. Giuseppe Drago, e il Direttore del Programma Italia di EMERGENCY, dott. Andrea Bellardinelli, hanno ufficializzato l’intesa per l’attivazione di due ambulatori socio-sanitari fissi a Marina di Acate, destinati a servire la popolazione in stato di bisogno del territorio.

Questo importante progetto si inserisce nel contesto del Protocollo già esistente tra l’ASP ed EMERGENCY e mira a fornire servizi sanitari di prossimità alle persone che risiedono in insediamenti informali, in particolare nelle aree agricole serricole. Gli ambulatori non offriranno solo assistenza sanitaria, ma anche supporto socio-assistenziale, aiutando gli utenti nella gestione della documentazione necessaria per accedere ai servizi essenziali.

Gli ambulatori e gli sportelli di assistenza saranno ospitati in quattro container, attrezzati per uso sanitario e climatizzati, forniti dall’ASP. Questi moduli erano stati originariamente acquistati durante l’emergenza COVID-19 per essere utilizzati per triage e isolamento. L’area individuata per l’installazione dei moduli è stata messa a disposizione dal Comune di Acate, situata sul lungomare di Marina di Acate. Questa zona è stata scelta per la sua posizione strategica, facilmente accessibile e vicina alle aree di aggregazione dei lavoratori stranieri impiegati in agricoltura.

Questa iniziativa si aggiunge alle altre azioni intraprese nell’ambito del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e soddisfare almeno i bisogni primari di un’ampia fascia di lavoratori agricoli stranieri.

