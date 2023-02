Il presunto ladro che ha terrorizzato i residenti del centro storico di Modica è finito in manette la notte scorsa.

Si tratta di un cittadino extracomunitario del quale non si conoscono le generalità. Un arresto congiunto, carabinieri e polizia di stato, che dovrebbe mettere fine all’escalation di furti che si sono registrati nell’ultimo mese. Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza sono stati in campo giorno e notte per chiudere un cerchio sul protagonista maximo dei furti.

Un “serial ladro” quello che si sarebbe celato dietro questi episodi delinquenziali che hanno mettendo in ginocchio la comunità modicana. In allerta commercianti, artigiani, esercenti pubblici, famiglie normali. Tutti soggetti che hanno chiesto sicurezza in piena collaborazione con le forze di polizia. Un unico obiettivo. Quello di sospendere la sequela di furti e furterelli che si stanno registrando in città.

I rappresentanti delle forze di polizia in campo con mezzi militari ma anche con auto civette, con personale in divisa ma anche in borghese. Tutti al lavoro per chiudere il cerchio. Troppi particolari, non ultima la fuga di un giovane intercettato nei pressi di un esercizio di Modica, fanno pensare ad un giovane che agirebbe in solitario prendendo di mira piccole attività. E dell’arresto operato la notte scorsa si ipotizza ciò. Arresto del quale si attende la convalida da parte dell’autorità giudiziaria.