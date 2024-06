Apre a giorni il parcheggio di Largo San Paolo. Dopo oltre 25 anni dalla sua realizzazione. Eppure c’è chi critica

La data non è ancora stata ufficialmente annunciata ma basta andare all’interno degli uffici pubblici per capire che fervono i preparativi. Tra pochi giorni, pare già entro metà mese, sarà “inaugurato”, o meglio dire aperto alla pubblica fruizione, il parcheggio interrato di Largo San Paolo. Opera controversa, realizzata circa 25 anni fa, ma mai utilizzata anche perché, nel frattempo, sono cambiate le normative sulla sicurezza e non si è mai provveduto ad intervenire adeguatamente. L’Amministrazione Cassì, e in particolare l’assessore comunale alla Viabilità, Giovanni Gurrieri, si è intestardito e per mesi ha lavorato, di concerto con i suoi colleghi e gli uffici, all’attività necessaria per attivare finalmente il parcheggio che rappresenterà un toccasana per incrementare la fruizione di Ragusa Ibla, vista la carenza di parcheggi e vista la ridotta capienza degli attuali parcheggi a ridosso del quartiere barocco.

Insomma presto, prestissimo, dopo decenni di attesa, si potrà finalmente contare su nuovi posti auto per Ibla. Tra l’altro è un parcheggio raggiungibile anche da Ragusa superiore a piedi grazie alle scale di collegamento dal Carmine o dalla nuova passeggiata pedonale attivata lungo il prolungamento di via Risorgimento. Insomma dopo anni, anni e ancora anni di attesa, finalmente il parcheggio potrà essere utilizzato. Un’opera pubblica che non sarà più una cattedrale nel deserto. E se tutti dovremo gioire, c’è invece chi sta ancora li a criticare. Stamani il Comibleo, uno dei comitati di cittadini nato a Ibla, ha ben pensato di lanciare allarmi su questo parcheggio che, ripetiamo, a giorni sarà inaugurato.

Ed invece tanta prosopopea per far capire che il comitato è vivo, esiste e si interessa alle sorti future di Ibla, come se fossero gli unici ad occuparsene. Allarme, preoccupazioni, affanni e tanto di dichiarazione: “Nessuna notizia del parcheggio di largo San Paolo”, il Comibleo: “Sono trascorsi altri due mesi. Ma ancora niente. Il problema della circolazione viaria è cruciale”. Ci viene solo da ridere, per non piangere. Dopo decenni di attesa, dopo anni di immobilismo, anche quelli in cui i rappresentanti di questi “cittadini” erano invece politici che governavano la città e che dunque potevano incidere anche su questo parcheggio, a pochi giorni dall’apertura si lanciano allarmismi perché… due mesi fa è stato detto che a breve si apriva.

Addirittura…. sottolineano che “a fine marzo, l’assessore alla Viabilità e alla Polizia municipale aveva annunciato pubblicamente, non senza un moto d’orgoglio, che gli importanti interventi per l’apertura, dopo 25 anni dalla sua realizzazione, del parcheggio interrato di largo San Paolo erano stati conclusi. Una presa di posizione, dunque, che lasciava presagire che da lì a poco l’atteso evento si sarebbe potuto finalmente concretizzare. Ora, però, sono passati più di due mesi e della tanto agognata inaugurazione neppure l’ombra”. Addirittura sono passati due mesi e non si hanno notizie. Che scandalo…

E così il Comibleo grida alo scandalo piuttosto che prendere atto di quella che sarà una bella vittoria dell’attuale Amministrazione comunale. Eppure bastava chiedere, come abbiamo fatto noi, alzando il telefono, componendo il numero del centralino del Comune e contattando l’ufficio tecnico preposto. Ci hanno detto che a giorni, ripetiamo, probabilmente già entro metà mese, il parcheggio sarà reso fruibile. Ed allora perché creare allarmismo? Perché confondere le acque? Forse c’è strategia politica dietro? Ovvero quando sarà ufficialmente indicata la data di apertura del parcheggio, il Comibleo potrà dire, ecco, abbiamo sollecitato noi, ci hanno ascoltato e hanno aperto il parcheggio. Oppure dobbiamo pensare che il Comibleo, ha fatto pure lui la telefonata al Comune, sa dunque che a giorni sarà aperto il parcheggio (del resto anche sui social proprio qualche giorno fa l’ha annunciato l’assessore in questione) e dunque ha lanciato un po’ di “sano” allarmismo per la settimanale visibilità che ricerca sulla stampa? Ed allora, in tal caso, li accontentiamo pure noi: “bravi Comibleo, vi siete interessati alla vicenda, complimenti, bravi, bravissimi”. Contenti?

© Riproduzione riservata