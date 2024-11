Antico rudere a Pozzallo: il castello Di Martino in vendita, tra storia e mistero

Un angolo di storia in rovina, affacciato sulla spiaggia di Raganzino, è ufficialmente in vendita: parliamo del castello Di Martino, un edificio di quasi un secolo, oggi ridotto a rudere, ma con un fascino che resta immutato. Il prezzo? Si parla di una cifra attorno al milione di euro, trattato da un’agenzia immobiliare catanese, che sembra aver suscitato l’interesse di potenziali acquirenti maltesi, anche se il tutto è ancora da confermare.

L’offerta include non solo la struttura principale, ma anche i terreni circostanti fino alle antiche mura di delimitazione. Per chi sognasse di trasformare questa antica fortezza in un nuovo progetto, c’è un’unica clausola urbanistica: prevedere uno spazio di alcuni metri dalla strada, per consentire la costruzione di un marciapiede a norma che colleghi il rudere al porto vicino.

Un castello senza vincoli, aperto a nuove visioni

Con un dettaglio interessante: il castello, risalente agli anni Trenta e mai completato per ragioni sconosciute, non ha vincoli imposti dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, lasciando quindi spazio per una potenziale demolizione e ricostruzione. C’è chi ipotizza già la nascita di una struttura alberghiera di lusso, una destinazione per turisti alla ricerca di un soggiorno esclusivo sulla costa ragusana.

Con la possibile vendita e riqualificazione, il castello Di Martino si trova a un bivio tra il passato e un futuro che potrebbe riportarlo a nuova vita. Chissà, forse l’antico rudere diventerà davvero un simbolo di rinascita e modernità, o rimarrà ancora testimone silenzioso di storie, leggende e tradizioni del nostro territorio.

