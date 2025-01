Anno Giubilare 2025 a Comiso: il Santuario di San Francesco all’Immacolata di Comiso protagonista di un evento di grande suggestione

Comiso ha celebrato l’Anno Giubilare 2025 presso il Santuario di San Francesco all’Immacolata con un evento straordinario che ha unito musica e spiritualità, impreziosito dall’esibizione del coro diretto dal Maestro Nello Cavallo. Un appuntamento che ha riscosso grande successo e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Comiso.

Un ruolo centrale nell’organizzazione dell’evento è stato ricoperto da Fra’ Daniel Moraru, che, oltre a guidare il coro, ha sapientemente alternato le esibizioni con letture tratte da testi sacri e teologici. Un contributo che, secondo il sindaco Schembari, ha trasformato il concerto in “un vero momento di riflessione e preghiera”.

Il sindaco Maria Rita Schembari ha espresso il proprio apprezzamento: “È stato molto bello assistere a questa esibizione del coro, che sotto la guida del Maestro Nello Cavallo ha confermato tutta la sua bravura. Ho avuto altre occasioni per ascoltare questi virtuosi del canto, e anche questa volta l’esperienza è stata gratificante. Il contesto del Santuario di San Francesco all’Immacolata, Santuario Giubilare per il 2025, ha reso l’evento ancora più perfetto, giustificando pienamente il patrocinio del Comune.”

Fra’ Moraru ha inoltre manifestato l’intenzione di trasformare il Santuario in un centro di cultura, un progetto che il primo cittadino ha accolto con entusiasmo: “Come sindaco di Comiso, non posso che essere felice di questa idea, che valorizza un luogo tanto importante situato nel cuore del nostro centro storico. Il Santuario è un patrimonio da amare e valorizzare.”

L’evento ha confermato il ruolo centrale del Santuario di San Francesco all’Immacolata, non solo come luogo di culto ma anche come spazio di incontro culturale e spirituale per l’intera comunità.



© Riproduzione riservata