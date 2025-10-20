In occasione della Giornata mondiale contro l’Ictus cerebrale (World Stroke Day), che si celebrerà il 29 ottobre 2025, la U.O.C. di Neurologia – Stroke Unit dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, diretta dal dottor Antonello Giordano, promuove un’importante iniziativa di screening cerebrovascolare gratuito, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di […]
Anniversario: Vincenzo Battaglia
20 Ott 2025 11:42
Anniversario: Vincenzo Battaglia
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it