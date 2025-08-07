Primo caso accertato in Sicilia di infezione da virus West Nile, e le condizioni del paziente sono gravi. Si tratta di un uomo di 74 anni, originario di Caserta e immunodepresso, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Si era presentato al pronto soccorso con febbre altissima (oltre i 41°) e diplopia, […]
Anniversario: Salvina Barone
07 Ago 2025 09:12
Anniversario: Salvina Barone
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it