Un’operazione complessa e ad alto rischio ha permesso di salvare la vita a un bambino di 9 anni colpito da una gravissima lesione della trachea. L’intervento, considerato eccezionale, è stato eseguito al Policlinico di Catania con il determinante supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Il piccolo paziente presentava una situazione critica […]
Anniversario: Gabriella Allù
15 Set 2025 09:22
