Ancora allori sul campo per gli studenti del “Cataudella” di Scicli. La squadra A è campione provinciale di basket

Da più di mezzo secolo prima il “Guglielmo Marconi” e poi il “Quintino Cataudella” rappresentano quanto di più si può ottenere formando e motivando gli studenti. Fresca di vittoria la squadra A dell’Istituto di istruzione superiore “Quintino Cataudella”. L’ha raccolta a Ragusa dove al Pala Padua ha partecipato ai campionati studenteschi provinciali che rappresentano il culmine di un’attività scolastica preparatoria per tanti studenti accompagnati da docenti con un bagaglio di conoscenze sportive non indifferenti.

La squadra A che ha vinto nella gara con la squadra A del Carducci di Ragusa è stata composta da Lorenzo Giurdanella Lorenzo, Alessandro Manenti, Angelo Nigito e Vincenzo Sammito.

“La tradizione sportiva del Cataudella continua. Altre belle soddisfazioni per i nostri giovani e per l’intera comunità scolastica che crede da sempre nei valori dello sport come principi di vita su cui costruire sane relazioni nel percorso educativo delle nuove generazioni – commenta il dirigente scolastico Enzo Giannone – la vittoria dei ragazzi è il frutto dell’impegno collettivo, così come le soddisfazioni, tenuto conto anche dell’ottimo risultato della squadra B composta da Pietro Cappadonna, Francesco Drago, Nicolò Nicoscia, Alberto Marino ed Angelo Ventura Angelo che è arrivata quarta ai campionati provinciali studenteschi a Ragusa. Complimenti a tutti i ragazzi e al team dei docenti allenatori Giovanni Mormina, Fabio Cottone e Luisa Sinacciolo”. E dal professore Giovanni Mormina il commento: complimenti ai ragazzi ed al nostro dirigente scolastico Enzo Giannone che ha sempre creduto nei valori dello sport inteso come strumento educativo, sociale e di benessere psicofisico”.

© Riproduzione riservata