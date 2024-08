Ammassa rifiuti nella vasca da bagno dell’appartamento e li incendia. E’ successo a Modica

Aveva ammassato rifiuti dentro la vasca da bagno e gli ha dato fuoco. Sono stati i vicini ad accorgersene. E’ successo a Modica, in corso Sandro Pertini. La polizia locale è intervenuta a seguito della segnalazione del fumo che fuoriusciva da una finestra di un appartamento di edilizia popolare.

L’uomo era in stato confusionale

All’arrivo, gli agenti hanno trovato i vigili del fuoco già in azione. Le autorità hanno identificato come autore del fumo un uomo di sessant’anni, che risiedeva nell’appartamento di una parente. L’abitazione era in condizioni di degrado, in particolare per quanto riguarda l’igiene, e l’uomo appariva in uno stato di confusione. Per questa ragione, è stato richiesto l’intervento del 118, che ha trasportato l’uomo al Pronto Soccorso.

Considerate le condizioni dell’uomo, gli agenti hanno inoltre contattato i servizi sociali, che sono intervenuti con un’assistente sociale per valutare la situazione. L’uomo è stato successivamente ricoverato per ricevere le cure necessarie.

Foto: repertorio

