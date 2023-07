Al via “InTeatroAperto” a Modica: ecco i grandi nomi che ci saranno

Modica si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’arte e della cultura, grazie alla ricca programmazione della stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi, denominata “InTeatroAperto”. Concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e tanto altro animeranno la città, regalando al pubblico esperienze culturali coinvolgenti.

Il via agli spettacoli venerdì 21 luglio con la rappresentazione di “Il paraninfo”, un classico del teatro comico siciliano, portato in scena alle 21 presso l’anfiteatro “San Giuseppe U Timpuni” dalla Compagnia “Controscenateatro – Modica”, diretta da Saro Spadola. Questi appuntamenti teatrali daranno spazio alle compagnie amatoriali, promettendo serate piene di risate e relax.

Grande attesa per il concerto del giorno successivo, sabato 22 luglio, alle ore 22, nella centralissima Piazza Matteotti. Si tratta di un evento musicale straordinario che vedrà protagonista Roy Paci insieme agli Ottoni Animati. L’iniziativa è ad ingresso gratuito e vedrà anche la partecipazione delle due bande cittadine, dirette dai maestri Corrado Civello e Sergio Battaglia. Prima del concerto, ci sarà anche la proiezione in anteprima assoluta dello short film d’animazione dedicato ai 70 anni di Bibite Polara, celebre azienda modicana che ha portato le sue pregiate bibite in tutto il mondo.

Roy Paci, trombettista e cantante siciliano, è noto per le sue collaborazioni con artisti internazionali come Africa Unite, Manu Chao, Vinicio Capossela, Ivano Fossati e Giorgio Conte. Questo progetto originale, realizzato in collaborazione con gli Ottoni Animati, una marching band itinerante trapanese, mescola con grande energia i suoni tipici della musica popolare siciliana con il folk internazionale. La promessa è di far scatenare il pubblico con una ventata di sicilianità, unita a ritmi balkanici, arabici, indie e reggae.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica nell’ambito della stagione estiva, gode del patrocinio dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo.

Tra gli appuntamenti di spicco della stagione “InTeatroAperto” ci sono i concerti di due grandi icone della musica italiana: Stefano Bollani, in programma per il 4 agosto, e Mario Biondi, previsto per l’11 agosto, entrambi presso l’auditorium “Nannino Ragusa” a Marina di Modica.

Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, afferma: “La stagione estiva ‘InTeatroAperto’ si presenta come un cartellone molto variegato con eventi che promettono di animare l’estate a Modica. Abbiamo preparato una selezione di concerti, spettacoli teatrali e presentazioni di libri per offrire al pubblico un’esperienza culturale coinvolgente”.

Anche il sovrintendente Tonino Cannata è entusiasta: “Siamo particolarmente emozionati per l’inizio degli spettacoli. Abbiamo scelto di inaugurare la stagione con una commedia siciliana che promette di regalare risate e divertimento al pubblico, ma abbiamo anche tanti nomi nazionali che renderanno Modica ancora una volta punto di riferimento nel Sud Est siciliano”.

La nuova stagione estiva gode del patrocinio dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, del Comune di Modica e del supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Acqua Santa Maria, Modicanello e Bapr.

La prevendita dei biglietti è già attiva, presso il botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica per tutti gli spettacoli in programma. Per ulteriori informazioni sul programma degli eventi, è possibile visitare il sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.com.