Aids: verso una sessualità responsabile. Il convegno di Arcigay e Asp

Il 1° dicembre si celebra la Giornata Contro l’AIDS in tutto il mondo, è un’occasione per sensibilizzare più persone verso la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e abbattere lo stigma che coinvolge in particolare le persone con HIV.

Quest’anno Arcigay Ragusa ha voluto dedicare una giornata al tema delle malattie sessualmente trasmissibili organizzando un Convegno dal titolo “Malattie Sessualmente Trasmissibili: Verso una sessualità responsabile”, in sinergia con l’Asp 7 Ragusa.

L’incontro si è tenuto a Ragusa al Centro Commerciale Culturale, ed ha visto la partecipazione della Dottoressa Daniela Bocchieri, Responsabile U.O. Educazione e Promozione della Salute ASP Ragusa, ed il Dottor Antonio Davì, direttore U.O.C. Malattie Infettive di Modica, che da anni operano nel settore su più livelli. All’incontro, moderato da Luciana Licitra, hanno partecipato anche Elvira Adamo, che ha illustrato il “Progetto Lambda”, uno sportello di ascolto per le persone LGBTQIA+ e le loro famiglie, attivo a Ragusa, e Simone Digrandi, Delegato Politiche Giovanili per il Comune di Ragusa, ideatore dell’”Informa Giovani”, uno sportello reale e virtuale gestito dalla Consulta Giovanile di Ragusa.

Il convegno è un punto di partenza e non un punto di arrivo, sancisce infatti l’avvio di una rete tra le diverse realtà presenti, che già collaborano e collaboreranno, per portare le informazioni dove più sono necessarie: ai giovani ed alle giovani, alle famiglie, nelle scuole.

La risposta che abbiamo ricevuto dai comuni di Ragusa, Vittoria, Modica, Comiso, Scicli, Santa Croce Camerina, Ispica, Pozzallo e Monterosso Almo, che hanno patrocinato l’evento e partecipato al convegno, rafforza ancora di più la nostra idea di rete, volta all’informazione ed alla prevenzione delle infezioni e malattie sessualmente trasmissibili, ma non solo: a vivere una sessualità responsabile.

Durante l’evento è stato possibile effettuare i test rapidi per HIV: un altro tassello sul quale Arcigay sta lavorando, per offrire con regolarità un servizio di prevenzione e contrasto alla diffusione dell’HIV.