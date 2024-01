Ai supplementari la Meerkat Scicli ha vinto il derby contro la Virtus Ragusa

Uno scarto di sette punti per la Meerkat Scicli basket che domenica sera ha vinto il derby con la Virtus Ragusa a conclusione di una gara al cardiopalma. Per acciuffare la vittoria, con il risultato finale 65-58, è bastato un tempo supplementare. La partita, per molti versi equilibrata, ha portato gli sciclitani a vincere contro i ragusani con un ritmo che ha visto le squadre andare a segno punto a punto.

Alla Virtus Ragusa il merito, nonostante la giovane età, di un gioco coordinato e solido che ha dovuto combattere con la difesa a zona dei ragazzi del coach Sergio Trovato i quali, hanno attaccato con percentuali basse al tiro, a causa di conclusioni spesso affrettate e forzate.

Per i tempi regolamentari il risultato è stato quello del 54 pari.

Nei supplementari, Guastella ha preso la squadra in mano e ha trascinato i propri compagni alla vittoria con 6 punti consecutivi che sono stati decisivi per l’allungo finale ed il successo. Grande sostegno del pubblico di casa a cui si deve dare atto di aver avuto un ruolo determinante nella vittoria per l’incitamento costante della squadra fino a fine partita. La Meerkat, che mantiene dopo la partita di ieri il primo posto in classifica, avrà un turno di riposo nella prossima giornata e tornerà in campo il 4 febbraio, affrontando l’ostica Adrano in trasferta.

Hanno segnato punti per la Meerkat: Konsta 16, Guastella 16, Paoli 14, Lonatica Lorenzo 9, Cesano 7, Manenti 3, Giannone 1, La Rocca 2; Ficili, Mirabella NE, Lonatica NE, Mormino NE