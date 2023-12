Agguato di Vittoria. La vittima in prognosi riservata

Si trova ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria il ventinovenne vittoriese accoltellato ieri pomeriggio nei pressi della scuola Vittoria Colonna, all’angolo tra via Firenze e via Cavour a Vittoria. L’uomo si trova in prognosi riservata, ma sembra non corre pericolo di vita. E’ stato raggiunto da più colpi.

GRANDE CLAMORE A VITTORIA PER QUESTO EPISODIO

L’ episodio ha destato clamore a Vittoria. Si è verificato in pieno giorno, in una zona centrale della città, molto trafficata. Qualcuno ha chiamato il 118: l’uomo è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale. I carabinieri, che conducono le indagini, stanno sentendo alcune persone che in auto o a piedi si trovavano nella zona al momento dell’agguato. Sembra che a colpire il ventinovenne sia stata una sola persona che si è poi allontanato a piedi. Non è stata ancora sentita la vittima, ricoverato in ospedale e sottoposto alle cure mediche. Anch’egli potrebbe dare elementi utili alle indagini. Altri elementi potranno affiorare dalle immagini delle telecamere i videosorveglianza della zona.

La vittima è una persona nota alle forze dell’ordine, conosciuto negli ambienti vicini al consumo di stupefacenti. Non è stato ritrovato il coltello o l’arma bianca utilizzata per colpire l’uomo. Il feritore lo ha probabilmente portato con sé.

Le modalità dell’accaduto (un agguato in pieno centro, in ora diurna – circa le 16,45 – , in una zona molto frequentata) fa propendere per un episodio non premeditato. E’ una delle ipotesi attualmente al vaglio degli inquirenti.