Addio allagamenti. Viale 1° Maggio ad Jungi verrà interamente risagomato

Andranno in archivio queste foto, d’ora innanzi le immagini raffiguranti gli allagamenti su una delle strade più trafficate del centro abitato di Scicli saranno solo un ricordo. Sono stati, infatti, aggiudicati i lavori per la realizzazione della sistemazione di viale 1° Maggio nel tratto che và dalla rotatoria con via Noce fino alla chiesa del SS. Salvatore. Ad eseguire le procedure di appalto la CUC di Comiso, la centrale unica per gli appalti. I lavori saranno effettuati dall’impresa Colombrita srl. Che ha fornito un ribasso del 26,69 per cento e quindi un prezzo di 1 milione e 38mila euro che, sommati gli oneri della sicurezza ed i costi di manodopera arriva ad un importo contrattuale di 1 milione e 313 mila euro oltre Iva. La stipula del contratto spetterà alla stazione appaltante delegante, cioè il Comune di Scicli demandata a verificare eventuali cause di esclusione.

Perchè un progetto di risagomatura del tratto di viale 1° Maggio?

E’ il tratto che ha messo più preoccupazione nel periodo delle piogge. L’attraversamento, in coincidenza con un carico pluviale importante, diventa impossibile perchè in alcuni tratti l’acqua entra all’interno dei piani terra delle palazzine compromettendo locali ad uso abitativo civile ed attività commerciali. Un intervento che era atteso da tempo proprio per le difficoltà riscontrate nei giorni di pioggia con auto e mezzi pesanti in panne, fermi in mezzo alle due carreggiate. Per superare l’handicap dell’attraversamento con automezzi l’Amministrazione Marino di concerto con il Comando di Polizia Locale aveva sperimentato, nei mesi scorsi, il doppio senso di circolazione su via Noce in alternativa al viale 1° Maggio. Con l’istituzione del doppio senso di circolazione su via Noce si è creata una sorta di circonvallazione indirizzando il traffico in entrata ed uscita sul viale dei Fiori e su via Vitaliano Brancati per finire alla prima rotonda che insiste nella zona 167 con i nuovi insediamenti abitativi realizzati negli ultimi qiundici anni.

