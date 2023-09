Ad Acate, sanzionata impresa per mancato rispetto delle norme di sicurezza

I carabinieri di Acate hanno sanzionato un’impresa per mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante l’ispezione, è stato scoperto un deposito abusivo di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da pneumatici fuori uso, su un terreno di proprietà del titolare della ditta. Il titolare è stato deferito in stato di libertà e multato per la mancanza di documentazione sulla valutazione dei rischi e altre violazioni legate alla sicurezza sul lavoro. Inoltre, è stata emessa una sospensione immediata dell’attività imprenditoriale fino all’adeguamento ai requisiti di sicurezza. Il terreno utilizzato in modo abusivo per il deposito dei rifiuti è stato sequestrato dalle autorità.

UN ARRESTO PER DROGA

I Carabinieri di Modica hanno arrestato un 42enne di Ispica, che è stato trovato in possesso di 54 grammi di hashish durante una perquisizione personale e domiciliare presso la sua abitazione. Inoltre, un altro individuo di 40 anni è stato segnalato per una violazione amministrativa per il possesso di 10 grammi di hashish. Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.