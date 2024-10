Aci Catena: trovato con 15 cardellini, denunciato per caccia illegale a specie protetta

I carabinieri di Aci Catena (Catania) hanno denunciato un uomo di 42 anni sorpreso a trasportare nel bagagliaio della sua auto 35 cardellini, una specie protetta la cui cattura è vietata. Durante una perquisizione nella sua abitazione ad Acireale, i militari hanno trovato altre tre gabbie contenenti 15 cardellini.

L’accusa è di cattura illegale di specie animali selvatiche

L’uomo è accusato di cattura illegale di specie animali selvatiche protette e porto abusivo di oggetti atti a offendere. La sua auto è stata fermata in via Vittorio Emanuele perché i carabinieri hanno notato pneumatici con fango fresco, un indizio che ha suscitato sospetti. L’uomo era già stato denunciato in precedenza per caccia illegale a specie protette.

Dopo essere stati visitati dai veterinari dell’Asp di Catania, che hanno confermato il buono stato di salute degli uccelli, tutti i volatili sono stati liberati.

