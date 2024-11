“Abbiamo visto la morte in faccia”. Parlano gli operai della Metra rimasti ustionati. VIDEO

“Ho visto la morte in faccia, le fiamme che si sono progate in alto, il calore forte un testa e non capivo cosa stesse accadendo, poi ho capito che erano gocce di olio infuocate che mi sono cadute addosso”. Sono queste le commosse parole di Fabio Crucetta, uno dei due operai che sono rimasti ustionati nell’incendio che è avvenuto qualche giorno fa all’interno dello stabilimento Metra (ex Almer) di Ragusa. Testimonianza raccolta da Lucia Basso della Tgr Rai Sicilia che ha sentito anche l’altro operaio ustionato, Giuseppe Abeti che ha detto: “Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di capirlo, la macchina è andata in fiamma rapidamente”. Ieri lo sciopero di otto ore da parte dei sindacati iblei e la richiesta di maggiore sicurezza. Qui a seguire il video della Tgr con la videotestimonianza.

