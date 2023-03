A Scoglitti, tentano di entrare nelle case per rubare anche di giorno

Tentativo di furto a Scoglitti. Avvenuto, tra l’altro, stamani, in pieno giorno. I ladri, evidentemente, ormai non si curano neanche di aspettare il calare delle tenebre per tentare di mettere a segno i loro colpi. Per fortuna, l’immobile era dotato di antifurto, collegato con il numero di un istituto di sicurezza di vigilanza privato.

I LADRI NON SONO RIUSCITI A RUBARE NULLA

Una volta intervenute, le Guardie Giurate hanno trovato un infisso manomesso nel retro dell’immobile. Sul posto è intervenuta la polizia di Vittoria e il proprietario dell’immobile. Per fortuna, non erano riusciti a portare via nulla.