A Ragusa una fiaccolata per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Contro la violenza sulle donne a Ragusa si organizza una fiaccolata. La manifestazione organizzata dalle Consulte Giovanile e Femminile di Ragusa per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, inizierà alle ore 19:00 in Via Roma, di fronte all’Hotel Mediterraneo, e proseguirà fino a Piazza Matteotti.

Il presidente della Consulta Giovanile, Simone Diquattro, ha spiegato l’importanza della giornata per i giovani della consulta: “Per noi ragazzi e ragazze della consulta, il tema della violenza contro le donne è stato centrale sin dalla nostra fondazione. Vogliamo sensibilizzare la comunità e, attraverso il nostro impegno civile, essere un esempio positivo per le generazioni presenti e future.”

Gianna Miceli, presidente della Consulta Femminile, ha enfatizzato la necessità di affrontare le radici culturali della violenza di genere: “Questa giornata ci invita a riflettere sul patriarcato, una struttura di potere antica che ha favorito disuguaglianze e violenze di genere. Disfarsene è complesso, ma essenziale per costruire una società più equa. È solo con l’impegno collettivo che possiamo superare questi retaggi e creare un mondo inclusivo, libero dalla violenza. Oggi abbiamo la responsabilità di intraprendere insieme questo cammino.”

L’evento vuole quindi unire la comunità in una riflessione condivisa e rappresenta un passo simbolico verso un futuro senza discriminazioni e violenze di genere.

© Riproduzione riservata