A Ragusa il corso di laurea su Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei

E’ attivo a Ragusa il Corso di Laurea in Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei (L-25), offerto presso la sede decentrata di Ragusa dall’Università di Catania, progettato per formare laureati in grado di operare nei vari settori dell’agricoltura, con un’attenzione particolare alla sostenibilità dei sistemi agricoli e alle peculiarità dell’ambiente Mediterraneo.

Il percorso formativo è multidisciplinare e include una solida base scientifica nelle discipline di matematica, informatica, chimica e biologia. Queste basi permettono agli studenti di acquisire conoscenze avanzate nelle scienze agrarie, con particolare riguardo alle produzioni vegetali, alla difesa delle colture, alle produzioni animali, all’ingegneria agraria e all’economia e politica agraria.

Il corso non sarà a numero chiuso

Il corso non prevede un numero chiuso, e per l’ammissione è sufficiente possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo di studio equivalente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso di Studi.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito della Sede di Ragusa o la pagina dedicata sul sito del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A).

