A Monterosso, 2ᵃ collettiva internazionale d’Arte a palazzo Cocuzza

L’Associazione “La Via dell’Arte” e la Pro Loco di Monterosso Almo, con il patrocinio della Confederazione mondiale degli Exallievi di Don Bosco, del Club Artisti Georgiani e del Comune di Monterosso Almo, organizzano la seconda Collettiva internazionale d’Arte intitolata “I colori degli artisti per la pace nel mondo”. L’evento si terrà dal 31 agosto all’8 settembre presso Palazzo Cocuzza.

L’iniziativa, promossa dal direttore artistico Roberto Guccione e dal presidente della Pro Loco Giovanni Morale, mira a promuovere il territorio di Monterosso Almo, anche noto per essere stato utilizzato come set cinematografico da Giuseppe Tornatore. La Collettiva si svolgerà durante la settimana dei festeggiamenti di San Giovanni Battista, patrono della città, e offrirà un’ulteriore occasione per valorizzare il patrimonio locale attraverso l’arte.

La Collettiva, che sarà inaugurata sabato 31 agosto alle ore 17, darà ampio spazio a una sfilata di costumi storici siciliani dell’800, curata dalla costumista Mariella D’Angelo. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, con orari specifici da lunedì a venerdì e nei fine settimana.

L’evento si preannuncia come un’importante vetrina per artisti locali e internazionali, con opere esposte da un vasto elenco di creativi provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione sarà presentata da Maria Grazia Cianciulli e Valerio Martorana.

