A Modica si inaugura la mostra di Francesco Testa “L’essenza dell’anima”

Venerdì 4 agosto alle ore 18 presso la Casa Museo “Salvatore Quasimodo” di Modica, in via Posterla 84, si inaugura la mostra di Francesco Testa, artista poliedrico che si muove con agilità in diversi campi dell’arte, dalla pittura alla cesellatura, dall’oreficeria all’artigianato. La sua mostra si intitola “L’essenza dell’anima”.

L’evento sarà un’occasione speciale per apprezzare le opere di Francesco Testa e scoprire la profondità dell’anima dell’artista avellinese di Atripalda. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il sindaco, Maria Monisteri, amministratori ed esponenti del mondo della cultura.

LA MOSTRA

La presentazione dell’artista è stata affidata all’Associazione Proserpina, che si prenderà cura di rendere giustizia all’opera e alla figura dell’artista poliedrico.

La mostra “L’essenza dell’anima” sarà visitabile fino al 31 agosto, durante gli orari di apertura della Casa Museo “Salvatore Quasimodo”. Un’opportunità per tutti i visitatori di immergersi nell’universo creativo di Francesco Testa e scoprire la sua unica capacità di esprimere l’anima attraverso l’arte.

La realizzazione di questa mostra è stata possibile grazie al Patrocinio del Comune di Modica e di Atripalda.