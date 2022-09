A Modica la presentazione del progetto transnazionale “Crosswork” per tirocini formativi retribuiti. Capofila Logos

MODICA – Creare nuove opportunità di lavoro attraverso la mobilità transfrontaliera tra Malta e Sicilia per giovani lavoratori da qualificare attraverso stage formativi retribuiti da realizzare all’interno di micro, piccole e medie imprese con l’obiettivo di stimolare l’interazione tra i settori economici prioritari nel mercato del lavoro italiano e maltese. Sono gli importanti obiettivi del progetto “CROSSWORK”, inserito nell’asse II del programma Interreg Italia-Malta, le cui modalità operative saranno illustrate in conferenza stampa venerdì 9 settembre alle ore 11 all’Istituto Professionale Principi Grimaldi di Modica.