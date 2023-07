A Marina di Ragusa Laura Perspicace presenta il suo libro “Io ti ritroverò”

Sarà Marina di Ragusa la prossima location in cui sarà presentato l’avvincente libro “Io ti ritroverò” scritto da Laura Perspicace, giovane autrice calatina ma ormai ragusana d’adozione in quanto lavora nello staff del reparto di ortopedia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La presentazione è in programma questo venerdì 21 luglio alle ore 21,30 nel cortile delle Suore per la rassegna letteraria Liolà.

Il libro sta riscuotendo un notevole successo sin dalla sua pubblicazione alcuni mesi fa. L’autrice ha trovato ispirazione nel contesto ricco di storie e emozioni della città. La sua dedizione e la sua passione per la scrittura hanno portato alla creazione di “Io ti ritroverò”, un’opera che si distingue per la sua trama coinvolgente e i suoi personaggi ben sviluppati.

La storia si concentra sulla protagonista, Zahira, una giovane donna di 37 anni che è stata adottata all’età di 8 anni da una famiglia di Roma. Nel libro, Zahira si trova a bordo di un aereo diretto in Turchia, ripercorrendo il suo passato e la sua ricerca per scoprire la sua famiglia biologica. Il romanzo affronta il trauma del distacco dai suoi genitori biologici e le esperienze che ha vissuto in un orfanotrofio ad Istanbul. Questo evento segna profondamente la vita di Zahira e diventa il punto di partenza per la sua avventura nella ricerca delle sue origini.

“Io ti ritroverò” tratta tematiche importanti come le persecuzioni verso i Cristiani in Siria, l’istituto dell’orfanotrofio che si trasforma in un vero e proprio carcere e le complesse dinamiche familiari connesse all’adozione. L’autrice esplora il lato psicologico di chi vive il distacco dalla propria famiglia di origine e le difficoltà che possono sorgere nei rapporti interpersonali a causa della sindrome dell’abbandono.

Laura Perspicace, autrice del libro, è originaria della provincia di Catania ed è nota anche come blogger. Fin da giovane ha mostrato una spiccata creatività, scrivendo poesie e inventando storie per i suoi giochi. Nel corso degli anni, ha scritto diversi romanzi, tra cui il thriller “I due Volti”, che affronta il lato oscuro della società. Tuttavia, è con “Io ti ritroverò” che Laura Perspicace ha raggiunto un pubblico più ampio e ha dimostrato il suo talento nel creare storie coinvolgenti e significative. Il libro è stato accolto positivamente dai lettori, che lo hanno definito scorrevole e avvincente. La capacità dell’autrice di immergere i lettori nelle scene, come se stessero guardando un film, ha contribuito a rendere la lettura un’esperienza coinvolgente. “Io ti ritroverò” offre non solo intrattenimento, ma anche una panoramica sui lati oscuri della vita che potrebbero essere sconosciuti a molti.