A Donnafugata lo spettacolo di Enrico Lo Verso dedicato a Marco Polo

La Galleria d’Arte Moderna di Catania e il Castello di Donnafugata di Ragusa, ospitano l’attore siciliano ENRICO LO VERSO, in scena con un originale spettacolo dedicato a MARCO POLO e tratto da uno dei capisaldi della letteratura italiana di Italo Calvino.

Lo spettacolo, dal titolo LE CITTA’ VISIBILI, prodotto da ERGO SUM, rientra nel format METTI UN LIBRO A TEATRO, una rassegna itinerante, diretta da Alessandra Pizzi, nata con lo scopo di riscoprire i grandi classici della letteratura e di realizzare una rete tra luoghi della cultura, costituendo un “itinerario” tra musei, biblioteche.

Lo spettacolo parafrasa l’opera di Calvino “Le città invisibili”, l’opera pubblicata nel 1972 e scritta, a detta dello stesso autore, “come un poema per rendere omaggio alla città moderna”. Ma, come per ogni sua opera, Calvino usa il pretesto narrativo per puntare il monito su temi sociali, ancora di estrema attualità. Così le città immaginarie che popolano il racconto, sono metafora di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; di scambi di parole, di desideri, di ricordi.

Il libro di Calvino si presenta come una serie di relazioni di viaggio che Marco Polo fa a Kublai Kan imperatore dei Tartari. A questo imperatore melanconico, che ha capito che il suo sterminato potere conta ben poco perché tanto il mondo sta andando in rovina, un viaggiatore visionario racconta di città impossibili …

Nell’adattamento teatrale reso da Alessandra Pizzi, ENRICO LO VERSO ripercorre le “tappe” del viaggio di Marco Polo, accompagnando il lettore/spettatore alla scoperta e “riscoperta” di luoghi e città, non più immaginarie, ma reali.

Utilizzando lo schema combinatorio, tipico della narrazione di Calvino, lo spettacolo “accompagna” il lettore tra piazze e vie dei borghi, tra grattacieli e porti, rievocando grandi e piccole città sparse nel mondo.

Nel suo originale viaggio il Marco Polo di Lo Verso, incontra i grandi autori del passato e a loro chiede di “raccontargli” la città che più sta loro a cuore.

Così il viaggio raccontato da Lo Verso “fa tappa” nella Lisbona di Pessoa, nella Gibuti di Neruda, nella New York di Hemingway, nell’Argentina di Borges, nella Spagna di Lorca. E ogni volta si incontrano i “colori” della terra e la musicalità dei luoghi.

Lo spettacolo diventa così un omaggio al lavoro fatto da poeti e scrittori, che attraverso le parole hanno saputo tramandarci “istantanee” di paesi, di città e di uomini e donne che popolano il Mondo.

Lo Verso, come il Marco Polo di Calvino, riferisce così al sultano delle sue ambasciate, ma traccia il racconto di un mondo reale, concreto, in cui si muove l’umanità e che, ineluttabilmente, soggiace al declino.

Quello che sta a cuore a Marco Polo è scoprire le ragioni segrete che hanno portato gli uomini a vivere nelle città, ragioni che potranno valere al di là di tutte le crisi.

Ma come per Calvino, cosi per Alessandra Pizzi, come per Marco Polo, così per Enrico Lo Verso, il finale positivo invita tutti a riflettere sulle possibilità quotidiane che ci vengono offerte per saper scegliere la strada della salvezza e della bellezza.

l progetto è sostenuto dal MIC (Ministero della cultura), in collaborazione con il Comune di Catania (Catania Summer Fest Ed. 2024) e con il Comune di Ragusa.

