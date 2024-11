A Comiso si registra una puntata di “Isola Verde Regione Sicilia”

Domenica 24 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, piazza Fonte Diana a Comiso ospiterà le riprese della trasmissione televisiva “Isola Verde Regione Sicilia”, realizzata in collaborazione con l’assessorato regionale dell’Agricoltura. L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare le eccellenze culinarie, le tradizioni e le bellezze del territorio.

Il programma dell’evento

In collaborazione con l’istituto alberghiero “G. Bufalino” di Comiso, verranno preparati e presentati piatti tradizionali della zona. Il Dott. Pippo Cassarino parlerà delle tradizioni locali. Biagio Muccio, sommelier ed esperto di vini, sarà affiancato dal dott. Giardina dell’IRVO (Istituto Regionale Vino e Olio), che presenterà vini da abbinare ai piatti tipici.

Mostra micologica al museo di storia naturale:

Contestualmente, nella stessa mattinata, sarà inaugurata una mostra dedicata al mondo dei funghi presso il Museo di Storia Naturale di Comiso. “Questa è un’altra straordinaria opportunità per mettere in mostra non solo le bellezze, ma anche le bontà culinarie del nostro territorio e della nostra città. Un sentito ringraziamento va all’assessorato regionale all’Agricoltura per il supporto e la collaborazione”, ha dichiarato il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

Le riprese saranno effettuate da Antenna Sicilia e Telecolor, garantendo ampia visibilità all’evento e al territorio di Comiso.

