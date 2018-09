Straordinario Lorenzo Licitra nel concerto a Ragusa. Il vincitore di X-Factor 2018 ha cantato per i 40 anni dell'Avis. VIDEO - Ragusa Oggi

Straordinario Lorenzo Licitra nel concerto a Ragusa. Il vincitore di X-Factor 2018 ha cantato per i 40 anni dell’Avis. VIDEO

Straordinario concerto di Lorenzo Licitra ieri sera nello spiazzale antistante lo stadio comunale di Ragusa in occasione dei 40 anni dell’Avis. Il vincitore di X-Factor 2018 ha infatti aderito alla proposta dell’associazione che si occupa della donazione del sangue in provincia e che ha ottenuto anche la certificazione di qualità. Accompagnato da bravissimi musicisti diretti dal maestro Peppe Arezzo, ha cantato alcuni brani di successo e del suo repertorio, tra cui quelli che l’hanno visto trionfare nel programma televisivo di Sky che proprio in questi giorni è iniziato con la nuova edizione. Lorenzo Licitra è davvero una punta di diamante della nostra Sicilia.

GUARDA IL VIDEO di Massimo Rovetto