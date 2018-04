Montalbano sono. Folla di curiosi a Scicli per il ritorno del commissario e i primi ciak - Ragusa Oggi

Montalbano sono. Folla di curiosi a Scicli per il ritorno del commissario e i primi ciak

Condividi su:

Tanta curiosità e una calca di curiosi per il ritorno a Scicli della troupe della Palomar per girare i nuovi episodi de “Il commissario Montalbano”. Successo pieno per gli episodi, due, andati in onda quest’anno e realizzati lo scorso anno a Scicli e in provincia di Ragusa. Ma successo pieno anche per le repliche. L’ultima ha addirittura battuto il Grande Fratello. Adesso si torna a girare in Sicilia. Dopo la breve parentesi in Friuli resterà nell’isola fino al 23 giugno e sarà impegnata nelle location tradizionali, da Punta Secca a Modica, da Ibla alla campagna iblea, per le riprese della 17ma serie del commissario più famoso d’Italia. Due gli episodi che saranno filmati tratti dalla raccolta di Andrea Camilleri. Si tratta di «L’altro capo del filo» (con le riprese fatte in Friuli, nell´immaginaria località di Bellosguardo) e «Un diario del ‘43». Le riprese sono cominciate da Scicli ed *in via Mormina Penna a Scicli*

foto di Gianni Borzello Miceli tratta da facebook