Vittoria: una panchina viola sarà inaugurata per sensibilizzare le persone alla fibromialgia

Una panchina viola sarà inaugurata a Vittoria per i pazienti affetti da fibromialgia. L’associazione AISD ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), attiva a Ragusa con la sua sezione territoriale, è un’associazione senza scopo di lucro che si dedica al supporto di pazienti affetti da Sindrome Fibromialgica, una malattia cronica riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dal 1992. Questa patologia, che colpisce circa 2-3 milioni di persone in Italia, è caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso e affaticamento, con un’incidenza particolarmente alta tra le donne.

Sensibilizzare l’opinione pubblica alla fibromialgia

In collaborazione con il Comune di Vittoria, AISF promuove l’iniziativa “Il nostro dolore merita riposo” per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione spesso sottovalutata. Il 5 settembre 2024, alle ore 17.30, nella Villa Comunale di Vittoria, sarà presentata la Panchina Viola, simbolo di questa campagna di sensibilizzazione. La cerimonia vedrà la partecipazione del Sindaco, Francesco Aiello, e dell’Assessora Francesca Corbino, che hanno sostenuto l’iniziativa insieme all’intera Amministrazione Comunale.

La Panchina Viola rappresenta un gesto concreto per restituire dignità ai pazienti affetti da fibromialgia, un dolore spesso invisibile ma reale, che merita ascolto, rispetto e riconoscimento. AISF ODV continua a lavorare per far conoscere questa malattia e le difficoltà che comporta, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti.

